Sannio: 15mila abitanti in meno nei prossimi 9 anni. Ma l'Istat è ottimista... Le previsioni (rosee) dell'Istituto per una terra che ha perso 16 mila abitanti in 4 anni

In nove anni la provincia di Benevento e il Sannio perderanno 15mila abitanti. E' la stima che arriva dall'Istat che ha divulgato, tra le statistiche sperimentali, la proiezione della popolazione provinciale al 1 gennaio 2031.

Benevento avrà un totale di 248631 abitanti a quella data, secondo l'Istituto Nazionale di Statistica, esattamente 15mila in meno rispetto ai 263460 al I gennaio 2022.

Un dato emblematico dello spopolamento galoppante in provincia di Benevento? E dire che è una previsione pure ottimistica quella dell'Istat, visto che negli ultimi anni il Sannio ha perso circa 3mila abitanti ogni 12 mesi, e che dal 2018 ad oggi, in quattro anni, la popolazione residente in Provincia di Benevento è calata di 16mila unità.

Viaggiando a questa media, senza naturalmente contestare la metodologia scientifica dell'Istat, è chiaro che è ipotizzabile un'emorragia demografica ben più corposa nei prossimi nove anni, ovviamente a meno che il trend venga invertito da qualche variabile politica o economica.

Per quanto attiene alla conformazione della popolazione sannita, l'Istat prevede una riduzione del numero di bambini: la fascia 0-4 anni calerà di circa 500 unità rispetto ad oggi, mentre è impressionante osservare ciò che succederà, secondo l'Istat alla fascia degli over 65 che crescerà di circa 10mila unità, arrivando a oltre 70mila residenti (quasi 1/3 dell'intera popolazione sannita).