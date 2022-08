"Benevento corre più del resto d'Italia: Pil aumenta più di quello di Milano" Esultano Mastella, Barone e Lombardi: "Serio lavoro quotidiano e sinergia istituzionale"

"Benevento cresce. La nostra provincia è ottava in Italia per incremento del PIL sull'anno precedente ed è prima per recupero dei livelli pre-Covid rispetto al 2019. A certificarlo è uno studio della Cgia di Mestre. Con un +3,9% Benevento è tra le prime province del Sud per aumento del Prodotto Interno Lordo e in classifica è dinanzi a realtà come Parma, Padova e Bologna per citarne alcune. Anche rispetto al dato regionale siamo oltre un punto avanti: la Campania ha un PIL in aumento del 2,7%. Per quanto riguarda il PIL rispetto al pre-Covid Benevento segna un +5,7%, ed è prima dinanzi a Milano e Asti. Questi dati non vengono certo dal nulla ma da un serio lavoro quotidiano e da una importante sinergia istituzionale. Gli agglomerati industriali sono sempre più strategici, Benevento attrae investitori non solo italiani perché ha riconquistato una centralità che nei decenni passati aveva perduto". Così in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella, il presidente della Provincia Nino Lombardi e il presidente dell'Asi Luigi Barone.