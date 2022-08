"Ancora troppi giovani pronti a emigrare con la valigia di cartone" Così il segretario della Cisl Irpinia-Sannio, Fernando Vecchione

“Ogni anno purtroppo il Sannio perde dai tremila ai quattromila giovani che puntualmente non trovando lavoro fanno la loro 'valigia di cartone' ed emigrano al Nord oppure in Europea”. L'analisi del segretario della Cisl Irpinia – Sannio, Fernando Vecchione restituisce una fotografia che invita ancora una volta a riflettere anche e soprattutto in vista della sfida Pnrr.

“Lavoro, infrastrutture, servizi”, i temi centrali secondo l'esponente del sindacato che ribadisce: “Confidiamo nel Pnrr che destina importanti risorse al Mezzogiorno, ma il problema di queste risorse economiche non è spenderle, ma spenderle nel miglior modo possibile considerando che per il settanta per cento si tratta di risorse da restituire nei prossimi vent'anni.

Ed anche se dello spopolamento delle aree interne si discute ormai da tempo, con l'attuazione del piano di ripresa e resilienza per territori come il Sannio si apre una sfida importante anche per frenare il calo demografico degli ultimi decenni: “Non ci dimentichiamo che Benevento viene attraversata dall'alta velocità Napoli – Bari, ma è in programma anche qui una piattaforma per cui bisogna fare in modo che gli imprenditori vengano ad investire nel Mezzogiorno ma devono avere servizi e infrastrutture. Noi confidiamo in queste risorse sia del Pnrr ma anche delle Zes visto che Benevento rientra nelle zone economiche di sviluppo”.