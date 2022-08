Vino, un'ottima annata per il Sannio. Rillo: settore trainante Il presidente del Consorzio tutela vini: possiamo contare su qualità e quantità

Pianta forte la vigna, dal profumo dolce, capace di regalare paesaggi incantanti. Ma i vigneti nel Sannio, da sempre, rappresentano soprattutto un settore fondamentale per l'economia del territorio.

E quella pianta oggi dopo aver preoccupato il mondo dell'agricoltura, alle prese per mesi con siccità e alte temperature, sembra aver saputo cogliere il meglio anche delle piogge di agosto.

Anche i temporali preoccupano, si sa, ma almeno per questo comparto l'arrivo delle prime piogge estive sembra aver contribuito a regalare quella che si prospetta ancora una volta, anche quest'anno, come un'ottima annata.

Dallo sfondo delle colline sannite ci si prepara ad una vendemmia buona sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. A confermarlo Libero Rillo, presidente del Consorzio Tutela Vini del Sannio, che si dice pronto a scommettere su una raccolta come nel 2021.

“Sicuramente c'è stata preoccupazione per la siccità, non pioveva da troppo tempo, ma le piogge dei giorni scorsi hanno portato beneficio e salvato la vendemmia. Sono arrivate nel momento giusto”, spiega Rillo ricordando come “la qualità già prevista, viene conferma e penso che avremo una vendemmia buona sotto tutti i punti di vista”.

E come detto il presidente del Consorzio non ha dubbi: “Scommetterei per avere una vendemmia come quella dello scorso anno che ricordiamo è stata eccezionale, dal punto di vista qualitativo ma anche quantitativo”.

Risultato importante, dunque, per un settore trainante per l'economia del territorio: “L'agricoltura è importante per la provincia di Benevento e nel settore agricolo la viticoltura è sicuramente quello più importante che ha segnato l'economia della nostra città. Ma è fondamentale perché ricordiamo che nei posti dove c'è una viticoltura di qualità tutto è elevato: si producono buoni formaggi, si produce un buon olio, ci sono cose belle da vedere. E noi nel Sannio le abbiamo queste cose, dobbiamo solo puntare sempre di più sulla promozione e valorizzazione dei nostri vini per alzare l'asticella su tutte quelle che sono le nostre produzioni non solo vitivinicole”.