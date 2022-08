Autorizzazione c'è: Decò può aprire. Mastella: "Felice per risoluzione veloce" Firmato l'ok per l'esercizio commerciale

Ok all'autorizzazione al Decò di Via dei Mulini. A darne notizia Palazzo Mosti che specifica che oggi è stato firmato dal Rino Santamaria, Dirigente del I Settore Affari Generali, Demografici e Attività Produttive.

Mastella nel merito afferma: “Sono felice che la vicenda si sia risolta con tempi relativamente rapidi e che un'altra importante attività commerciale si insedi in città. I miei auguri quindi all'impresa e ai dipendenti della stessa, affinché la loro attività possa affermarsi nella nostra città garantendo un duraturo lavoro alle maestranze e alla società imprenditrice”