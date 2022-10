1 nato - 3 morti: l'erosione demografica del Sannio continua ad accelerare In 7 mesi duemila abitanti in meno: lo spopolamento viaggia ad un ritmo maggiore rispetto al passato

Arrivano i nuovi dati Istat relativi al Sannio, aggiornati allo scorso mese di luglio: il calo demografico è ancora una volta importante, e in 7 mesi la provincia di Benevento ha perso quasi 2mila abitanti.

Se al 1 gennaio 2022 la popolazione sannita ammontava a 263460 cittadini residenti al 31 luglio 2022 nel Sannio c'erano 261768 cittadini: un dato che evidenzia un'erosione demografica che viaggia ad un ritmo ancora più veloce rispetto al passato, in cui si perdevano all'incirca 2000 abitanti all'anno.

Pesa il saldo naturale anagrafico, ormai quasi stabilmente basato sul rapporto di 1 nato contro 3 morti, anche in questo caso un rapporto che cresce rispetto al passato.

E anche il saldo migratorio è costantemente negativo: quello interno, e cioè relativo alle persone che dal Sannio si spostano in altre province o regioni del territorio italiano sia, mentre quello estero resta positivo, seppur di poco e basato su piccoli numeri.

Un dato eloquente che testimonia l'urgenza con cui trattare la questione aree interne nell'agenda del prossimo Governo.