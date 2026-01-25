Mastella: "Cittadinanza onoraria di Benevento all'oncologo Paolo Ascierto" Il primo cittadino: "provvedimento presto in Giunta per poi proporre ok definitivo al Consiglio"

"Il Sannio ha dato i natali ad un'eccellenza planetaria nel campo dell'oncologia ed è doverosamente opportuno che il capoluogo gli renda omaggio e merito: per questo ho dato mandato all'assessore alla Cultura Tartaglia Polcini affinché prepari il provvedimento, che sarà ratificato in un'imminente seduta di Giunta come proposta al Consiglio comunale cui compete il via libera definitivo, per la cittadinanza onoraria a Paolo Ascierto, recentemente incoronato quale miglior oncologo al mondo nella cura del melanoma dall'autorevole piattaforma americana Expertise", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.



"Sotto la direzione di questo scienziato sannita e grazie alle sue straordinarie scoperte nel campo dell'immunoterapia applicata al melanoma, l'Istituto Pascale è diventato un riferimento internazionale. Questo riconoscimento è anche un simbolico auspicio agli studenti che dall'inizio di febbraio cominceranno a studiare Medicina a Benevento e che possono avere come modello un medico di fama mondiale che mostra la forza e la genialità del Mezzogiorno e del Sannio come Paolo Ascierto".