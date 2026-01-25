Under 16, buon pareggio del Benevento in casa del Monopoli

Monopoli-Benevento 2-2
Monopoli: Soldano; Fiore, Garofalo, Cerasino, Azzariti, Carpino, Di Mario, Curlo (10'st Dilernia), Fera, Di Tullio (10'st Sodano), Ippolito (10'st Stragapede).
A disp.: Gaudio, Colella, Rizzi, Sette, Pascariello.
Benevento: Porcelli; Cimmino, Aprovitola, Martello, Cuomo M. (23'st Coppola), Greco, Calabria (11'st Fontana), Porta (31'st Silvestri), Schettino (25'st EspositoV.), Sorbo (25'st Ferretti), Biancolino. A disp.: Esposito F., Marciano, Vitelli, D'Auria. All.: Leone.
Arbitro: Piccarreta di Molfetta. Assistenti: Pociecha di Molfetta e De Carlo di Bari
Marcatori: 5'pt Di Tullio (M), 15'pt Martello (B), 35'pt Cesarino (M), 5'st Biancolino (B)
Buon pareggio per l'under 16 del Benevento sull'insidioso terreno di gioco del Monopoli. La sfida è stata molto combattuta e ricca di emozioni. I pugliesi hanno sbloccato il risultato dopo cinque minuti, con una marcatura di Di Tullio. La Strega ha pareggiato i conti con Martello al 15', ma al 35' il Monopoli si è riportato in avanti con un gol di Cesarino. Nella ripresa, al 5', Biancolino ha siglato la marcatura del definitivo 2-2. Con questo risultato, resta invariato il vantaggio della Strega sul Monopoli, che è di sei punti. Nella prossima giornata, la squadra di Leone ospiterà il Campobasso all'Avellola.
Under 16, la classifica
Benevento 29
Monopoli 23
Sorrento 20
Giugliano 20
Campobasso 19
Latina 15
Pineto 14
Casertana 13
Casarano 12
Picerno 9
Altamura 9