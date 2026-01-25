Presentato a Benevento il Comitato "Appio Samnium": presidio di legalità Si propone come un nuovo punto di riferimento per la promozione dei valori di pace e fratellanza

Nella prestigiosa cornice della Sala Vergineo del Museo del Sannio, si è svolta la cerimonia ufficiale di insediamento del Comitato Locale dell’International Police Association (IPA) “Appio Samnium”, un evento che segna una tappa significativa per il territorio sannita e per il rafforzamento delle reti di cooperazione tra le istituzioni di sicurezza, a livello nazionale e internazionale.

La nascita del Comitato rappresenta non soltanto l’avvio di una nuova realtà associativa, ma anche l’affermazione di un modello di collaborazione fondato sui valori della legalità, della solidarietà e del dialogo tra i popoli, in piena coerenza con il motto dell’IPA, “Servo per Amikeco” – Servire attraverso l’amicizia.



L’apertura della cerimonia è stata affidata a un momento di forte intensità simbolica: l’esecuzione dell’Inno Nazionale, interpretato dal soprano lirico M° Mina Minichiello e dal basso M° Pietro Simeone, entrambi appartenenti all’Associazione Fantasy Music Academy di Benevento, che hanno conferito all’evento un tono solenne e altamente evocativo.

In rappresentanza del Sindaco di Benevento, On. Clemente Mastella, è intervenuto l’Assessore alle Attività Produttive, Luigi Ambrosone, il quale ha portato i saluti istituzionali dell’Amministrazione comunale, evidenziando il valore strategico della presenza dell’IPA come presidio culturale e sociale, capace di promuovere la cultura della legalità e di rafforzare il senso di appartenenza e responsabilità civica nella comunità locale.



Di particolare rilievo il contributo internazionale, suggellato dal collegamento in videoconferenza da Vienna con il Presidente Internazionale dell’IPA, Dott. Martin Hoffmann, che ha rivolto un messaggio di amicizia e solidarietà alla città di Benevento e al nuovo Comitato. Nel suo intervento, Hoffmann ha richiamato il ruolo dell’IPA quale piattaforma globale di cooperazione tra le forze di polizia e le istituzioni di sicurezza, sottolineando come il dialogo e la collaborazione costituiscano strumenti imprescindibili per affrontare le sfide contemporanee.



Ampia e qualificata la partecipazione delle Forze dell’Ordine e delle istituzioni del territorio. Hanno preso parte alla cerimonia, tra gli altri: Rosa De Gregorio, Vice Questore Vicario della Questura di Benevento; il Capitano Friscuolo, in rappresentanza del Comando Compagnia Carabinieri di Benevento; il Funzionario Tecnico Angarano e l’Ispettore Genito, per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; il Sottotenente in quiescenza Antonio Battista, rappresentante dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia – Sezione di Aversa.



Il confronto istituzionale e associativo ha visto susseguirsi interventi di alto profilo, che hanno delineato la missione, le prospettive e il valore strategico dell’IPA sul territorio campano e nazionale. Sono intervenuti Luciana Tramontano, Presidente della Delegazione Campania; Nicolangelo Pezone, Presidente Nazionale IPA; Antonio Molinaro, Vice Presidente Nazionale; Giovanni Strazzullo, Tesoriere Regionale; e il neo-eletto Presidente del Comitato Locale “Appio Samnium”, Giuseppe Vicerè.



Nel corso della mattinata è stato presentato ufficialmente il Direttivo del Comitato, chiamato a guidare una fase di sviluppo orientata alla promozione di iniziative culturali, formative e sociali, volte a consolidare il rapporto tra istituzioni, operatori della sicurezza e cittadinanza.

La cerimonia si è conclusa con l’esecuzione dell’Inno Internazionale dell’IPA, un momento di raccoglimento e un conviviale buffet, a suggello di una giornata che ha unito solennità istituzionale e spirito associativo.

Il Comitato Locale IPA “Appio Samnium” sarà operativo presso la sede del Comando di Polizia Locale di Benevento, in Via Santa Colomba n. 2, e si propone come un nuovo punto di riferimento per la promozione dei valori di pace, cooperazione e fratellanza, contribuendo in modo concreto alla crescita civile e culturale del territorio sannita.