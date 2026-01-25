Dugenta: finaziata la nuova isola ecologica Una somma di 591.700,00 per la realizzazione della struttura

L’Amministrazione Comunale di Dugenta esprime "grande soddisfazione" per il risultato ottenuto, un traguardo che vede l'assegnazione di un finanziamento di € 591.700,00 per la realizzazione della nuova Isola Ecologica. Questo importante obiettivo, raggiunto grazie allo stanziamento dei fondi FSC 2021-2027 approvati dall'Ente d'Ambito (ATO) di Benevento, rappresenta la sintesi perfetta tra una visione politica lungimirante e una gestione tecnica d'eccellenza, costantemente finalizzata al benessere della comunità guidata dal Sindaco, Clemente Di Cerbo.



"L'Amministrazione - spiegano dal comune - ha sempre creduto fermamente nella necessità di dotare Dugenta di un Centro Comunale di Raccolta moderno ed efficiente, considerandolo un pilastro fondamentale per la tutela del decoro urbano e il potenziamento della raccolta differenziata.

In questo contesto, rivolge un sincero ringraziamento alla Regione Campania e all'Ente d’Ambito (ATO) di Benevento per aver accolto l’istanza comunale, dimostrando una spiccata attenzione verso le necessità del territorio e rendendo possibile l'avvio di un'opera che qualifica ulteriormente il nostro Comune.

Un sentito ringraziamento va agli uffici comunali per il loro puntuale e minuzioso operato. La competenza tecnica e l’attenzione del dettaglio dimostrate dal personale sono state determinanti pr trasformare l’indirizzo politico in un progetto solido e impeccabile.

La nuova isola ecologica costituisce così un passo significativo verso uno sviluppo sostenibile, garantendo una risposta concreta alle esigenze dei cittadini nel segno della qualità della vita e del rispetto ambientale. Grazie alla costante sinergia tra la squadra amministrativa e la struttura tecnica, Dugenta guarda oggi al futuro con maggiore consapevolezza, consolidando un modello di amministrazione virtuosa e orientata ai risultati".

