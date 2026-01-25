Under 15, Benevento-Pianese 15-0: gli highlights del match e le interviste Netto successo dei giallorossi contro la formazione toscana

Benevento-Pianese 15-0

Benevento: Aruta (1'st Ippolito); Santarpia (1'st Gargiulo), Sarracino (1'st Sansaro), Gargiulo, Maglia, De Vito (1'st Goglia), Circelli (1'st Criscuolo), Grosso La Valle (1'st Mastrovito), Ronga (1'st De Rosa), Picarella (1'st Schetter), Di Laora (1'st Renzi), Mirra. All.: Festa

Pianese: Grassi; Crotone, Benanchi (9'st Casasanta), Tocchi, Tedesco, Lisei, Iaccarino, Viola, Marroccolo, Covelli, Pampanini. All.: Francesco Romanini

Arbitro: Musto di Napoli. Assistenti: Trebbi di Benevento e Rea di Nocera Inferiore.

Marcatori: 1'pt, 10'pt Di Laora (B), 4'pt De Vito (B), 7'pt, 9'pt, 16'pt Grosso La Valle (B), 24'pt, 42'pt Picarella (B), 32'pt, 21'st, 23'st Maglia (B), 14'st, 23'st, 29'st Renzi (B), 33'st Schetter (B)

Vittoria roboante e senza storia per l'under 15 del Benevento che si è imposta con il netto risultato di 15-0 contro i pari età della Pianese, tornando alla vittoria dopo la sconfitta della scorsa giornata rimediata con il Gubbio. I primi dieci minuti sono devastanti da parte dei giallorossi che mettono a segno ben cinque reti: è Di Laora a sbloccare il match, poi De Vito sigla il bis. Subito dopo Grosso La Valle mette a segno una doppietta, prima del pokerissimo firmato da uno scatenato Di Laora. La sagra del gol è proseguita al 16' con il gol di Grosso La Valle, poi Picarella sigla una doppietta che porta il punteggio sull'8-0. I gol del primo tempo si chiudono al minuto 32, quando c'è gloria anche per Maglia. Nella ripresa, Festa inserisce tutta la panchina, con il Benevento che non fa sconti. Vanno a segno Renzi e Maglia, con quest'ultimo che realizza una doppietta. Poi Renzi mette a segno altri due gol. A chiudere le marcature, portando il punteggio sul definitivo 15-0, è Schetter.