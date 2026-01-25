Benevento, in testa continua il duello col Catania Etnei vittoriosi sul Cosenza, battuto grazie alla fisicità e al pragmatismo

Non c'è stato lo strappo. In vetta arriva anche il Catania, che come sempre non sbaglia il colpo al Massimino. A prescindere da come si chiami l'avversario. Il Cosenza ha giocato una partita gagliarda, ma di più non avrebbe potuto fare. Troppi assenti e soprattutto poso efficace in attacco.

Gli etnei insomma sono di nuovo in vetta insieme al Benevento e il duello continua. Anzi, al di là della vittoria della Salernitana a Potenza col Sorrento, sembra prpoprio che la lotta per la promozione diretta sia un affare a due. Il Benevento vince la sua partita, il Catania risponde. Non c'è molto da dire, l'impressione è che il duello arriverà fino in fondo. Anche questa volta al Massimino ha prevalso la forza fisica di una squadra che non ha tanti argomenti estetici, ma sa come vincere le partite e soprattutto sa come non farsi bucare mai dagli avversari.

Il Benevento non ha alternative che provare a vincere tutte le partite che gli restano da disputare. Ad iniziare da quella di domenica a Caravaggio contro i ragazzini dell'Atalanta. Ai nerazzurri mancheranno Cissè e Bonanomi che sono squalificati. Il Benevento dovrebbe poter presentarsi con la migliore formazione possibile. Ci saranno tanti tifosi giallorossi del Nord, la speranza che sia un'alra giornata di festa per la strega.