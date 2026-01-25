Prevenzione oncologica: nel Sannio ancora pochi accessi ai controlli gratuiti I medici in campo per sensibilizzare i pazienti sul tema

La tempestività si rivela fondamentale nel trattamento delle patologie oncologiche eppure sono ancora poche le persone che si sottopongono agli screening per la prevenzione nel Sannio. I controlli, gratuiti e promossi anche in piazza e in orari che dovrebbero facilitare l'adesione, registrano ancora pochi accessi.

E dunque comunicare e motivare i cittadini ad aderire in modo consapevole agli screening oncologici gratuiti è l'obiettivo dell'incontro in programma a Benevento dove l'Ordine dei medici ha ospitato il Progetto Miriade, promosso dalla Regione Campania con l’Università di Napoli Federico II, per analizzare i fattori che influenzano l’adesione ai controlli.

Spinosa (Asl): agire subito salva la vita

“Tra i fattori che riducono l'adesione agli screening c'è proprio la paura di scoprire di avere un tumore – chiarisce il direttore generale dell'Asl, Tiziana Spinosa -. Un timore che deve essere vinto perché la scoperta tempestiva di una patologia aumenta la sopravvivenza e riduce la necessità di trattamenti invasivi. L'Asl, dunque, presenta una campagna di controlli anche nelle piazze, con i poliambulatori mobili, e con la collaborazione dei medici di medicina generale e con l'ordine dei medici, lavorerà alla sensibilizzazione per la prevenzione oncologica”.

Ordine dei medici in campo

E l'iniziativa promossa presso la sede dell'ordine dei medici va infatti proprio in questa direzione. Un corso di formazione su “comunicazione medico-paziente e counselling motivazionale” rivolto a medici di medicina generale e operatori, sanitari, con l’obiettivo di potenziare le competenze comunicative. Questi professionisti in quanto primo punto di contatto con il Servizio Sanitario Nazionale svolgono un ruolo chiave nell’informare e motivare i cittadini ad aderire in modo consapevole agli screening oncologici gratuiti. Necessario dunque lavorare per “sviluppare competenze comunicative efficaci volte a rafforzare la relazione terapeutica, gestire dubbi e timori degli assistiti, informare in modo chiaro sui programmi di screening, sostenere un ruolo attivo del paziente nella tutela della propria salute”.

Milano (Ordine dei medici): "Esempio virtuoso di collaborazione istituzionale"

“L'ordine dei medici – ha sottolineato il Presidente dei camici bianchi sanniti, Luca Milano - da tempo, ormai, sostiene questa strategia e abbiamo deciso di dedicare il 2026 al recupero del rapporto medico-paziente investendo molto sulla comunicazione. Credo – ha poi aggiunto – che questa giornata sia un esempio virtuoso di cooperazione tra istituzioni perché quando si vuole affrontare e risolvere una criticità non la si può nascondere ma occorre, invece, metterla sul tavolo. Il confronto, infatti, porta sicuramente alla soluzione. E dunque Ordine dei medici, Asl, Università e Regione saranno insieme con l’obiettivo comune di incrementare la partecipazione dei cittadini agli screening oncologici gratuiti”.

I partecipanti all'iniziativa

Dopo i saluti di Luca Milano - Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Benevento e di Tiziana Spinosa – Direttrice Generale dell’ASL Benevento, l'introduzione al corso con breve presentazione del progetto Miriade è stata affidata a Daniela Caso, Professoressa Ordinaria di Psicologia Sociale presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli studi di Napoli Federico II (Responsabile scientifico e Coordinatrice del progetto Miriade); poi gli interventi di Vincenza Capone - Professoressa Associata di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli studi di Napoli Federico II, e Anna Rosa Donizzetti - Professoressa Associata di Psicologia Sociale presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli studi di Napoli Federico.