Parziale è Il presidente della Sezione Sanità Privata di Confindustria Benevento "Rafforzeremo rete tra le nostre strutture per raggiungere la presa globale del paziente"

È Stefano Parziale il presidente della sezione Sanità Privata di Confindustria Benevento. A deciderlo l’Assemblea della sezione riunitasi oggi per il rinnovo degli organi.

“L’impegno alla guida della Sezione giunge in una fase molto delicata in quanto alle ordinarie criticità che da anni coinvolgono le strutture della sanità privata - ha commentato Parziale - si sono aggiunte le fibrillazioni provenienti dal Covid e i rincari frutto della Crisi energetica.

Attendiamo un adeguamento del prezzario da oltre 12 anni, subendo una conseguente leva inflazionistica per il settore che supera il 15% . Lavoreremo su questo fronte per rendere la nostre strutture sempre più all’avanguardia e competitive nel panorama nazionale ed internazionale. Tra gli obiettivi di programma vi è quello di far si che si possa raggiungere la presa globale del paziente del territorio. Disponiamo di strutture in grado di assicurare tutta l’assistenza sanitaria di cui necessita un paziente: dalla diagnosi precoce alla riabilitazione. Mettendoci in rete possiamo garantire i livelli essenziali di assistenza sanitaria a tutti i nostri concittadini, interrompendo i viaggi della speranza o le estenuanti ed interminabili liste d’attesa. Spiega Stefano Parziale, Presidente neo eletto della Sezione.

Solo la sinergia pubblico-privato - rimarca il neo presidente della Sezione Sanità Priva degli industriali sanniti - potrà garantire il diritto alla salute dei cittadini sanniti. Ho accolto questa sfida in quanto l’esperienza maturata negli anni di impegno in questo segmento mi ha convinto sempre di più dell’importanza di far sentire e valere la nostra voce sui tavoli decisionali.

Lavorerò in continuità con quanto già realizzato da Gerardo Casucci che seguirà le attività della sezione nel suo ruolo di Vicepresidente di Confindustria con Delega alla Sanità Privata. Sono consapevole di poter contare su una squadra qualificata, rappresentativa e coesa che saprà, ciascuno per il proprio segmento, mettere in campo esperienza e professionalità al servizio del territorio.”

La squadra di presidenza è così Composta:

Stefano Parziale– Presidente – GRUPPO DE VIZIA

Arigliani Antonio - Consigliere – ITALIAN MEDICAL RESEARCH SRL

Di Sorbo Giuseppe – Consigliere – EUBIOS SRL

Pironti Rodolfo - Consigliere – MEDICAL CENTER SRL

Tarantino Sandro - Consigliere - DITAR SRL

Profilo Stefano Parziale

Stefano Parziale, Consigliere del Gruppo De Vizia, classe 1972 esercita l’attività forense presso lo Studio Parziale. Legale di fiducia di assicurazioni primarie, Stefano Parziale da anni è esperto della normativa sanitaria seguendo direttamente le attività delle strutture della Sanità Privata, attività che gli ha consentito di maturare esperienza e competenza nel comparto.