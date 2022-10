Benevento tra le città in cui va più forte il mobility sharing Boom dell'utilizzo condiviso di monopattini e scooter

Il 2021 certifica la forte diffusione dei servizi di monopattino-sharing, segmento della sharing mobility che da solo ha registrato la metà dei noleggi totali fatti in Italia (17,9milioni), più che raddoppiando la performance dell'anno precedente con un'offerta di oltre 35 mila monopatini. Alle 24 città dove il servizio era attivo nel 2020 se ne sono aggiunte altre 15 nel 2021 ( Benevento, Brindisi, Cagliari, Catania, Frosinone, Grosseto, Imperia, Novara, Padova, Palermo, Piacenza, Prato, Ragusa, Reggio Emilia, Teramo). E' quanto emerge dal Rapporto sulla sharing mobility, presentato in occasione della VI conferenza nazionale della sharing mobility, ''Lesscars: drive the revolution'', organizzato dall'Osservatorio sulla Sharing Mobility.

In forte espansione anche l'uso degli scooter in condivisione, che nel 2021 sono tornati ai livelli di domanda del 2019 (+5%) con un'offerta di circa 9.000 scooter. Anche qui nel 2021 si sono aggiunte nuove città in cui è disponibile il servizio ( Benevento, Bergamo, Grosseto, La Spezia, Lago di Garda, Lecce, Pescara, Taranto). La flotta italiana di scooter in sharing è quasi completamente elettrificata. E' quanto emerge dal Rapporto sulla sharing mobility, presentato in occasione della VI conferenza nazionale della sharing mobility, ''Lesscars: drive the revolution'', organizzato dall'Osservatorio sulla Sharing Mobility.