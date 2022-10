Elettrodotto Benevento - Montercovino: Terna incontra il territorio Con cittadini e istituzioni per ascoltare le istanze relative alla realizzazione della struttura

Focus con cittadini e istituzioni al Dg Garden, con Terna, la societa` che gestisce la rete elettrica nazionale, che ha presentato la nuova interconnessione a 380 kV “Montecorvino- Benevento III” ai 29 Comuni delle province di Avellino, Benevento e Salerno coinvolti dall’opera.

Il progetto prevede la realizzazione di un collegamento tra le Stazioni Elettriche di Montecorvino (SA), Avellino Nord e Benevento III.

Il nuovo elettrodotto, lungo circa 90 km, sara` realizzato seguendo in parte il tracciato della linea esistente e comunque assicurando il passaggio al di fuori dei centri urbani. Una volta entrato in esercizio, saranno demoliti circa 80 km di rete aerea esistente e, allo stesso tempo, saranno interrati oltre 60 km di linee aeree.

La realizzazione dell’opera favorira` l’integrazione dell’energia rinnovabile prodotta dai numerosi impianti eolici e fotovoltaici presenti nelle province interessate, con benefici diretti per cittadini e imprese dell’area. In aggiunta, il nuovo collegamento potenziera` la magliatura della rete regionale aumentandone la sicurezza e l’affidabilita`, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di efficienza e produttivita` delineati dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima.

Per proseguire nel percorso di progettazione partecipata volontaria con il territorio avviata da Terna nei mesi scorsi e per ascoltare e raccogliere le istanze sulla proposta localizzativa individuata, i tecnici dell’azienda saranno a disposizione di tutti i cittadini e le associazioni interessate alla nuova opera per spiegarne le caratteristiche e le finalita`

In particolare, i “Terna Incontra” rappresentano l’occasione per presentare i criteri attraverso i quali Terna individua e analizza le caratteristiche paesaggistiche, ambientali, urbanistiche e sociali del territorio in cui sorgera` l’opera, al fine di individuare una fascia di fattibilita` all’interno della quale sorgera` l’elettrodotto che ne garantisca la massima sostenibilita`.



Infatti Chiara Pietraggi, responsabile di autorizzazioni e concertazione per il Centro Sud area tirrenica ha spiegato: “E' l'approccio di Terna: ogni volta ce c'è da realizzare un'infrastruttura si presenta al territorio l'infrastruttura e il percorso per definire una fascia fattibilità che viene porposta alle amministrazioni. Noi dalle amministrazioni vogliamo raccogliere ulteriori informazioni per costruire un progetto sostenibile per il territorio. Il nuovo elettrodotto infatti consentirà di sviluppare e magliare meglio tutta la rete di trasmissione nazionale integrando la produzione da fonti rinnovabili che proviene da sud e quindi immettendola in rete, creando un servizio più sicuro, più affidabile e questo porta benefici sia per i consumi delle famiglie che per lo sviluppo delle imprese locali”.

Gli incontri con i cittadini fanno seguito alla prima fase di concertazione, avviata da Terna a partire dal mese di marzo, in coordinamento con la Regione Campania, con tutti gli Enti locali coinvolti. Nel corso di queste interlocuzioni, Terna ha gia` potuto raccogliere dagli Amministratori informazioni utili alla definizione della proposta localizzativa.



Un modello per cui ha espresso un plauso l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Benevento, Mario Pasquariello: “Il rapporto con Terna è molto positivo. L'elettrodotto in questione è molto importante sebbene qui a Benevento toccherà solo marginalmente il nostro comune, ma in ogni caso dobbiamo fare in modo che i cittadini siano tranquilli riguardo impianti aggiornati e anche sul fronte dei ristori.

Il rapporto con Terna permetterà anche di modificare la centrale in zona Rotonda dei Pentri.

Un discorso importante anche sul fronte infrastrutturale: le infrastrutture non sono solo quelle viarie, ma anche queste, si pensi alla loro ricaduta e alla loro importanza per la zona Asi”.