Sanità e distanza dagli ospedali: i cittadini sanniti i più penalizzati Il 67 per cento dei cittadini della Provincia di Benevento vive a meno di 15 minuti da un ospedale

L’82,5% dei cittadini europei vive a meno di un quarto d’ora d’auto da un ospedale, Benevento, invece, è la provincia campana dove i cittadini vivono più lontani dagli ospedali.

E' il quadro che emerge da un'analisi del sistema Infodata de Il Sole 24 ore basata su dati Eurostat relativi all'anno 2020.

E dunque emerge che se in Europa quattro cittadini su cinque vivono a meno di cinque minuti di auto da un ospedale, a Benevento questa percentuale si abbassa al 67 per cento.

Dato più basso rispetto al resto della Campania: ad Avellino il 76,2 per cento dei cittadini vive a 15 minuti di auto da un ospedale, a Salerno l'80,1 per cento, a Napoli addirittura il 98,3 per cento e a Caserta l'88,4 per cento.

Strade sannite: 15 minuti per arrivare in ospedale?

Eurostat per la verità parla di “ struttura che fornisce servizi medici, diagnostici e di cura, in cui lavorano medici e infermieri e dove è possibile ricoverare i pazienti. Non si parla, esplicitamente, di centri di pronto soccorso” ma nel Sannio non c'è grossa differenza poiché i centri sono in ogni caso 3: i due ospedali di Benevento e quello di Sant'Agata de'Goti.

Un dato che andrebbe analizzato è invece il concetto di distanza: quei 15 minuti in un territorio disomogeneo e particolare, con una viabilità stradale spesso problematica potrebbero rappresentare un concetto spesso aleatorio per territori come il Fortore, aree come la Telesina ma anche la Valle Caudina con l'Appia che ha tempi di percorrenza molto lenti vista la mole di traffico.

Ma in Italia c'è chi è messo peggio

Certo in Italia c'è chi è messo peggio: Nuoro, con il 35,9%, la seconda Potenza con il 48,6% ma anche altre province come Cosenza con il 53,1 per cento, Matera con il 52 per cento, Vibo Valentia con il 51,4 per cento, Viterbo con il 50 per cento o Rieti con il 51 per cento. E in generale in Italia, solo due province sono quelle in cui l’intera popolazione ha un ospedale nelle vicinanze dell’abitazione. Ovvero Milano e Monza