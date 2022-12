Camera di Commercio: ultimi giorni, poi palla alla Regione Senza bilancio approvato sarà Palazzo Santa Lucia a decidere tra commissario ad acta o straordinario

Si avvia dritta verso la strada del commissariamento, o comunque di quel che deciderà la Regione Campania la Camera di Commercio Irpinia Sannio, visto che il bilancio di previsione ad oggi non è stato approvato. Nè si intravede la possibilità che il bilancio possa essere approvato nei prossimi giorni in extremis: nei giorni scorsi il presidente della Camera di Commercio Bruno aveva paventato la possibilità di convocare un consiglio per il 28 dicembre, ma dopo l'ultima giunta che si è conclusa ancora una volta con un nulla di fatto questa ipotesi è venuta meno. Dunque, a meno di ipotesi a questo punto improbabili, e cioè che Bruno si dimetta ad esempio o che si trovi una quadra al fotofinish dal primo gennaio si andrà in esercizio provvisorio.

Poi toccherà alla Regione decidere il da farsi: se nominare un commissario ad acta per l'approvazione del bilancio di previsione o se procedere direttamente al commissariamento dell'associazione. In quest'ultimo caso si dovrebbe ripartire da zero, e dunque prima delle nuove elezioni si dovrebbero verificare le rappresentanze delle associazioni e quindi quanti componenti di consiglio toccherebbero alle diverse realtà. Nel mezzo al di là delle questioni politiche c'è la realtà di Sannio e Irpinia, in un momento difficilissimo senza un presidio fondamentale per il tessuto socio economico come la Camera di Commercio.