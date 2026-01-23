Paduli emergenza idrica e stop scuole "servono risposte immediate" Zollo (Forza Italia) sollecita soluzione in particolare per i disagi legati alla chusura scuole

La sezione cittadina di Forza Italia Paduli interviene sulla grave situazione che si sta verificando negli ultimi giorni nel Comune di Paduli, legata alla persistente sospensione del servizio idrico e alle pesanti ripercussioni sul regolare svolgimento delle attività scolastiche. “Quello che sta accadendo a Paduli è inaccettabile – dichiara Stefano Zollo, segretario cittadino di Forza Italia Paduli –. Nel 2026 non è tollerabile che le scuole vengano chiuse o costrette a uscite anticipate per la mancanza di un servizio essenziale come l’acqua”. In data 19 gennaio 2026, a seguito della rottura della condotta idrica, gli edifici scolastici comunali sono rimasti privi di acqua, rendendo impossibile la prosecuzione del servizio scolastico. Nella stessa giornata i genitori sono stati invitati a ritirare i propri figli alle ore 13:30. Successivamente, è stata disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per il 20 gennaio 2026, poiché la riparazione parziale del guasto non ha consentito il ripristino dell’approvvigionamento idrico e dei servizi minimi essenziali. “A distanza di pochi giorni – prosegue Zollo – ci siamo ritrovati, il 23 gennaio, a subire l’ennesima uscita anticipata degli alunni per lo stesso identico problema. Un disservizio che sta creando enormi difficoltà alle famiglie, già costrette a convivere con la mancanza d’acqua nelle proprie abitazioni”. Una situazione che impone una riflessione seria e approfondita. “In particolare - evidenzia Zollo - come l’edificio scolastico dell’infanzia di Viale Libertà n. 61, recentemente demolito e ricostruito nel rispetto delle normative di sicurezza e delle direttive CEE, non sia stato dotato di un serbatoio di riserva idrica, nonostante il progetto esecutivo sia stato approvato dall’attuale amministrazione comunale.



Parliamo di un problema strutturale, noto da anni – sottolinea ancora Zollo –. È incomprensibile che, in fase di progettazione di un nuovo edificio scolastico, non si sia previsto un sistema di riserva, soprattutto in un territorio come il nostro, dove l’emergenza idrica è ormai cronica”. Considerato che il termine delle attività scolastiche è previsto nei mesi di giugno/luglio 2026, periodo storicamente caratterizzato da una forte riduzione delle riserve idriche, Forza Italia Paduli pone interrogativi legittimi sul futuro prossimo. “Dobbiamo davvero arrivare al punto – incalza Zollo – di far frequentare la scuola ai nostri figli a giorni alterni? Paduli e i padulesi hanno bisogno di risposte serie, concrete e tempestive – incalza il segretario cittadino – non di comunicazioni estemporanee affidate esclusivamente ai social network istituzionali”. Per queste ragioni, Zollo chiede con forza: “l’installazione immediata di serbatoi di riserva idrica in tutti gli edifici scolastici e pubblici presenti sul territorio comunale; l’istituzione di un bando pubblico per l’erogazione di contributi economici a favore dei cittadini, finalizzati all’installazione di serbatoi di acqua potabile ad uso domestico. Solo attraverso interventi strutturali e una programmazione responsabile – conclude Zollo – sarà possibile garantire servizi essenziali, tutelare il diritto allo studio e restituire serenità alle famiglie di Paduli”.