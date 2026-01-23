Vicenda servizio civile, l'assessore Coppola: "Noi sereni" Il comune di Benevento dopo ispezione: criticità saranno chiarite con le controdeduzioni

“Mi sento di poter affermare, sentito anche il parere del Dirigente del II Settore Servizi al Cittadino e Risorse Umane, Gennaro Santamaria che il Servizio Civile presso il Comune di Benevento si è sempre svolto con estremo rigore e assoluta serietà".

Lo afferma in una nota l'assessore alle Risorse umane e ai Servizi sociali Carmen Coppola circa un'ispezione ministeriale sul Servizio civile annualità 2024/2025.

"I volontari impegnati - rimarca Coppola - sono presenti quotidianamente e in tutti i giorni lavorativi presso le nostre sedi e svolgono attività che arricchiscono il loro bagaglio formativo e culturale. Al contempo hanno la possibilità di acquisire una preziosa consapevolezza delle dinamiche democratiche e amministrative.

Sono convinta che, con le ulteriori spiegazioni che offriremo al Dipartimento in una dinamica di interlocuzione serena e rispettosa, le criticità possano essere al più presto superate e risolte”,

"Il Comune di Benevento - si legge ancora nella nota - in qualità di Ente ospitante, partecipa, ormai da anni, ai progetti del Servizio Civile Universale, attraverso Anci Campania, che è l’Ente accreditato presso il Dipartimento delle Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. A seguito di un’ispezione ministeriale sono state riscontrate due irregolarità che hanno portato all’interruzione di 2 dei 6 progetti attivi presso il Comune. Contiamo di poter risolvere e il Settore ha già fornito i dovuti chiarimenti attraverso la presentazione di apposite controdeduzioni alle attività di verifica.

La prima irregolarità rilevata riguardava la sede dei progetti interessati. Un malinteso, probabilmente dovuto al cambiamento di sede che ha interessato numerosi uffici comunali: abbiamo fatto rilevare comunque che il trasferimento presso la nuova sede del II Settore Servizi al Cittadino al Viale Principe di Napoli n. 91, era stato regolarmente comunicato, via pec, sia all’Anci Campania sia al Dipartimento per le Politiche Giovanili, sottolineando che tale spostamento si era reso necessario a causa della dismissione della struttura ubicata al Viale dell’Università n. 10.

Relativamente allo svolgimento delle attività espletate dai volontari, il Comune ha, altresì, specificato che gli stessi hanno sempre svolto attività coerenti con i progetti e, seppur impegnati anche in attività complementari, queste ultime sono state sempre strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi generali previsti nelle schede progettuali e finalizzate al perseguimento di obiettivi pienamente rispondenti ai fondamenti programmatici del Servizio civile Universale".