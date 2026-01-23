Progetto Gol, cerimonia d’accoglienza questa mattina per i 52 tirocinanti Presso il Comune di Benevento

Il sindaco Clemente Mastella, l'assessore ai Servizi sociali e alle Risorse umane Carmen Coppola e il dirigente e coordinatore dell'Ambito B1 Gennaro Santamaria hanno accolto questa mattina nell’aula consiliare di Palazzo Mosti i 52 tirocinanti che prenderanno parte ai tirocini formativi del progetto Gol. Di questi 32 opereranno presso il Comune di Benevento e i restanti 20 in altri Comuni dell'Ambito B1.

"L'esperienza, seppure in questo caso temporanea, nella Pubblica amministrazione è sempre estremamente preziosa e formativa: un lubrificante utile per il prosieguo e la scorrevolezza della carriera lavorativa. Si tratta di un tassello importante tanto a livello professionale, quanto sotto il profilo umano. C'è poi la possibilità di decodificare i meccanismi della burocrazia amministrativa, spesso infernali e generatori di intoppi. Ma è necessario ha operato efficacemente per consentire la realizzazione del progetto Gol", ha evidenziato nel corso della cerimonia il sindaco Clemente Mastella.