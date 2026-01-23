Emergenza trasporto pubblico a Benevento, Errico (FI): "La Regione chiarisca" Il consigliere regionale sannita: "Subito tempi e modalità del subentro di Air Campania”

“La situazione del trasporto pubblico locale a Benevento ha ormai superato la soglia di allarme e richiede un intervento immediato e risolutivo da parte della Regione Campania”.

È quanto dichiara il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico, che ha presentato un’interrogazione a risposta scritta rivolta all’assessore regionale ai Trasporti Mario Casillo.

Al centro dell’iniziativa, le crescenti criticità che interessano il servizio Tpl nel capoluogo sannita e, in particolare, le condizioni economiche e occupazionali dei lavoratori attualmente impiegati dal gestore uscente. “Le reiterate difficoltà nella corresponsione delle retribuzioni - sottolinea Errico - unite all’incertezza sui tempi di subentro del nuovo affidatario, stanno determinando un quadro di forte disagio sociale, più volte denunciato anche dalle organizzazioni sindacali”.

Il consigliere regionale evidenzia come lo stipendio di gennaio non risulti ancora erogato, alimentando preoccupazione e tensioni tra i lavoratori e le loro famiglie. “Non è accettabile che chi garantisce quotidianamente un servizio pubblico essenziale sia lasciato in una condizione di precarietà e incertezza”, rimarca Errico. Con l’interrogazione, il rappresentante di Forza Italia chiede all’assessore Casillo di chiarire quali siano le motivazioni che, ad oggi, impediscono la consegna anticipata del servizio Tpl Lotto 2 Avellino-Benevento e del Tpl Città di Benevento ad Air Campania S.p.A. e soprattutto quali tempi certi la Regione Campania intenda definire per il subentro del nuovo gestore. “È necessario - conclude Errico - garantire al più presto la continuità del servizio di trasporto pubblico, ma soprattutto tutelare i livelli occupazionali e la dignità dei lavoratori. La Regione ha il dovere di fornire risposte chiare e immediate a un territorio che non può più attendere”.