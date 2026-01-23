Benevento-Siracusa: ecco i convocati di Floro Flores

I calciatori a disposizione del tecnico giallorosso per il match del Vigorito

Benevento.  

Definito l'elenco dei convocati di Floro Flores per il match di domani con il Siracusa, in programma al Vigorito con fischio d'inizio fissato alle 14:30. Nessuna sorpresa per il tecnico: sono tutti presenti, a eccezione degli acciaccati Nardi, Ricci e Sena. Regolarmente a disposizione Pierozzi. 

PORTIERI: Esposito, Russo, Vannucchi; 
DIFENSORI: Borghini, Caldirola, Ceresoli, Pierozzi, Romano, Saio, Scognamillo, Viscardi; 
CENTROCAMPISTI: Maita, Mehic, Prisco, Simonetti, Talia; 
ATTACCANTI: Carfora, Della Morte, Lamesta, Manconi, Mignani, Salvemini, Tumminello. 

INDISPONIBILI: Nardi, Ricci, Sena. 

