Benevento-Siracusa: ecco i convocati di Floro Flores

Definito l'elenco dei convocati di Floro Flores per il match di domani con il Siracusa, in programma al Vigorito con fischio d'inizio fissato alle 14:30. Nessuna sorpresa per il tecnico: sono tutti presenti, a eccezione degli acciaccati Nardi, Ricci e Sena. Regolarmente a disposizione Pierozzi.
Benevento-Siracusa, i convocati di Floro Flores
PORTIERI: Esposito, Russo, Vannucchi;
DIFENSORI: Borghini, Caldirola, Ceresoli, Pierozzi, Romano, Saio, Scognamillo, Viscardi;
CENTROCAMPISTI: Maita, Mehic, Prisco, Simonetti, Talia;
ATTACCANTI: Carfora, Della Morte, Lamesta, Manconi, Mignani, Salvemini, Tumminello.
INDISPONIBILI: Nardi, Ricci, Sena.