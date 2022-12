Unisannio: nuovo corso (gratuito) per sviluppatori Ios Bando aperto anche a studenti esterni all'Ateneo

UNISANNIO pubblica il nuovo bando per il corso del programma iOS Foundation in collaborazione con Apple. L’obiettivo è quello di formare aspiranti sviluppatori di applicazioni (App) per iOS, il sistema operativo dei dispositivi mobili Apple.

Si tratta dell’undicesimo corso organizzato dall’ateneo sannita, che ha formato finora 212 studenti e studentesse.

Il corso, completamente gratuito, avrà una durata di quattro settimane e si terrà dal 30 gennaio al 24 febbraio 2023. Per gli studenti di Ingegneria Informatica (863) sarà possibile ottenere il riconoscimento di 3 CFU "a scelta libera".

Il bando è aperto anche a studenti esterni all’ateneo, purché in possesso del diploma superiore di secondo grado. Per gli studenti UNISANNIO, di qualsiasi corso di studi, sono riservati solo 24 posti. La scadenza per la presentazione delle domande è alle ore 12:00 del 18 gennaio 2023.

Il bando, la domanda di partecipazione e tutte le informazioni sono disponibili sul sito http://iosfoundation.unisannio.it