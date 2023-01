Edilizia e formazione, Ferraro: "Fare rete sul territorio" A Cerreto Sannita l'open day promosso dall'associazione costruttori

Dopo Sant'Agata de' Goti è stata la volta di Cerreto Sannita. Doppio appuntamento in settimana con gli open day promossi da Ance Benevento e Ance Giovani Campania presso gli istituti tecnici ad indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio (ex Geometra). Ed ora si replica il 18 gennaio a Benevento. Un percorso rivolto agli studenti che parte da analisi e dati delle potenzialità di crescita del settore edile, ma anche sulle criticità: il mondo delle costruzione conferma un trend in forte espansione, ma come sottolineato dal presidente Ance Mario Ferraro “mancano figure specializzate”. Di qui il percorso avviato nelle scuole con la mission di avvicinare sempre più scuola e mondo del lavoro.

E così dopo aver incontrato studenti, docenti e amministrazioni presso l'Istituto Tecnico 'Sant'Alfonso Maria de' Liguri' in Valle Caudina, l'associazione ha incontrato diverse scolaresche presso il 'Carafa Giustiniani' in Valle Telesina.

Il presidente Ance Benevento Ferraro: mancano figure specializzate

“La richiesta è forte, ci sono molte aziende che richiedono professionalità, operai specializzati ma che non riusciamo a trovare”, spiega Ferraro a margine dell'incontro che assicura: “Stiamo provando a fare rete sul territorio”. Ecco perché il percorso con le scuole, coinvolgendo nel corso degli incontro anche le amministrazioni locali: “Noi stiamo chiedendo anche agli amministratori di partecipare perché ci sono anche difficoltà per le amministrazioni ad assumere professionalità e tecnici specifici nel settore dell'edilizia”.

E Gianpaolo Biele, presidente del collegio Geometri di Benevento chiarisce: “Professionalmente in questi anni abbiamo sempre assistito ad un calo degli iscritti, è qualche anno che stiamo assistendo come collegio a delle reiscrizioni in virtù proprio del fatto che incentivi statali come l'ecobonus hanno riaperto le possibilità di lavoro per i tecnici del settore”.

Edilizia e innovazione

Un settore, dunque, che in questi anni è cambiato molto, come ricordato anche nel precedente incontro a sant'Agata de' Goti, puntando sulle innovazioni. “Il Carafa Giustiani ha sempre perseguito l'innovazione è i dati ci danno ragione”, ha evidenziato la dirigente dell'Istituto scolastico Giovanna Caroccio illustrando i numeri che riguardano la scuola in Valle Telesina che “non ha mai avvertito una flessione nelle iscrizioni, tutt'altro negli ultimi due anni abbiamo avuto un incremento”.