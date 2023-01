Camera di Commercio commissariata. Monteforte: basta personalismi e capricci Il componente del consiglio in quota Confindustria: una sconfitta per tutti

“Un film già visto. Per come si è svolta l'elezione era palese che questo grande nodo venisse al pettine”.

Così Claudio Monteforte, presidente della Piccola industria Confindustria Benevento e componente designato a rappresentare Confindustria Benevento all’interno della Camera di Commercio commenta la decisione del Presidente Vincenzo De Luca che ha nominato il dirigente regionale Ciro Russo commissario ad acta per la predisposizione del bilancio della Camera di Commercio Irpinia-Sannio, che la Giunta camerale non ha predisposto determinando l’esercizio provvisorio.

“E' una sconfitta per tutta la Camera di Commercio – prosegue Monteforte - per tutti i rappresentanti, per il presidente, la giunta e i consiglieri chiamati non a rappresentare se stessi ma le circa 90mila imprese del territorio irpino-sannita”.

Richiama ad una maggiore responsabilità Monteforte e prosegue “Le imprese si aspettano provvedimenti di sostegno non personalismi e capricci”. E poi l'appello a lavorare per il territorio: “è questa la missione e il dovere. Ognuno faccia ammenda e agisca di conseguenza”.