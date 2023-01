Inflazione: a Benevento volano i prezzi. Energia e benzina +35 per cento Su anche la spesa per alimenti e bevande: più 10,4 per cento

E' cresciuta di tanto l'inflazione in provincia di Benevento in un solo anno. Nel 2022 i prezzi come spiega l'Istat sono aumentati dell'8,4 per cento rispetto all'anno precedente. Un vero e proprio boom si è registrato sul fronte della spesa per l'abitazione, ovvero per elettricità, acqua, gas e altri combustibili: in un anno nel Sannio la spesa su tale fronte è aumentata del 34,2 per cento. Se una famiglia spendeva 1000 euro su questo fronte, ad esempio, si è trovata in un anno a spenderne 1340: un aumento di oltre un terzo.

Il secondo aumento più consistente in provincia di Benevento è quello legato al prezzo di prodotti alimentari e bevande analcoliche: il carrello della spesa di un sannita in un anno è aumentato del 10,3 per cento.

Su del 9,5 per cento poi il prezzo delle spese relative ai trasporti, del 5 per cento quello di mobili e servizi per la casa, e aumento del 5,4 per cento del conto del ristorante o del pub o della pizzeria.

Leggero calo invece (-0,6%) dei prezzi di abbigliamento e calzature.