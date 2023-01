Azienda di successo: importante evento per imprenditori e manager Organizzato dall'azienda Open Source Management Partner: da 30 anni al fianco degli imprenditori

“Azienda di Successo”: è questo il tema dell'evento gratuito per imprenditori e manager che si terrà Giovedì 16 Febbraio a Benevento, dalle 15 alle 18 presso l'Hotel Villa Traiano.

Un evento organizzato dall'azienda Open Source Management Partner, da 30 anni al fianco degli imprenditori nel campo del business engineering, dei processi di innovazione e riorganizzazione aziendale e nel marketing strategico, che vedrà tra i relatori Paolo Ruggeri, fondatore di Osm, Marco Merlino, Socio e Direttore Vendite di Osm Value e Raffaele Vigliotti, titolare Osm Partner Benevento.

Durante l'incontro i relatori illustreranno agli imprenditori e ai manager presenti le competenze fondamentali del settore e le azioni da mettere in campo per raggiungere grandi risultati. D'altronde chi meglio di un imprenditore può raccontare a un altro imprenditore l'esperienza e le best practises che l'hanno portato al successo?

Un pomeriggio ricco di spunti volti alla crescita e all'automiglioramento di imprenditori, manager, professionisti e di tutti coloro che vogliono acquisire strumenti utili per migliorare la propria realtà aziendale, imprenditoriale e professionale.

Dalla corretta applicazione delle tecniche di gestione d'impresa a focus specifici dedicati alla crescita manageriale: un'occasione unica dunque per l'aggiornamento professionale ma anche per lo scambio interpersonale con altri imprenditori che hanno voglia di crescere ed arrivare al successo.

Non solo un evento formativo dunque, ma un incontro importante ed utile per comprendere come diventare un imprenditore autonomo e libero, gestendo al meglio il tempo, le finanze, gli investimenti.

L'iscrizione è gratuita e si può fare comodamente online cliccando su https://eventiosm.it/event/2023-02-16-benevento-azienda-di-successo-benevento e registrandosi in pochi istanti e in tutta pratricità: gli iscritti inoltre riceveranno gratuitamente un servizio dell'azienda Open Source Management.