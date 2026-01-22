Trapani, nulla di fatto al Tfn: sentenza rinviata al 9 marzo Per il momento la classifica rimane immutata: la prossima decisione a 7 giornate dalla fine

Nulla di fatto sulla vicenda Trapani. Tutto sommato, almeno per il momento, si può anche tirare un sospiro di sollievo. Le trattazioni del Tribunale Nazionale Federale relative alla società granata sono state rinviate al 9 marzo. Conviene inquadrare la data in base alle partite che bisogna disputare nel campionato. Si capisce che ci sarà modo di giocare sia Catania-Trapani del 6 febbraio, sia Trapani-Benevento del 10 febbraio, quella che sarà dispitata con la Curva dei tifosi trapanesi chiusa. La nuova sentenza è attesa in un momento caldo del campionato di Benevento e Catania: il 5 marzo c'è lo scontro diretto tra sanniti e etnei al Vigorito, l'8 marzo il Benevento sarà di scena a Potenza contro il Sorrento. La nuova sentenza sul Trapani è attesa, come abbiamo detto, per il 9 marzo, prima di Benevento-Foggia del 13 marzo, 32° turno, quando al termine del campionato mancheranno solo 7 partite.

Ora, in ogni caso, l’attenzione si sposta sulla prossima dead line del 16 febbraio, quando le società sono chiamate a pagare le spettanze per i mesi di novembre e dicembre.

Rinviata anche la trattazione inerente il Siracusa (rinviata al 26 febbraio). Nella stessa riunione del Tfn a seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (art. 127 CGS) sui procedimenti riuniti, la Triestina (Girone A di Serie C) è stata invece sanzionata con 7.670 euro di ammenda. Ammende di 15.400 euro anche per i consiglieri di amministrazione della società Marco Margiotta e Olivier Marc Centner.