Turismo a Benevento, Petito: bene confronto, ora superare le criticità Il presidente Pro loco: importante conoscere dati dei posti disponibili tra le strutture ricettive

“Bene il confronto, ora superare le criticità”. Così Giuseppe Petito, presidente della Pro loco Samnium di Benevento, dopo l'incontro tra comune e operatori del settore. Secondo quanto emerso all'indomani del confronto l'obiettivo è rendere la città sempre più attrattiva e promuovere l'arrivo di un numero sempre più alto di visitatori. Ma secondo l'esponente dell'associazione di promozione turistica sarà importante garantire maggiori servizi per accogliere chi arriva a Benevento. Ma torna ancora una volta la necessità di riuscire a fare una stima anche dei posti disponibili tra le strutture ricettive.

Turismo a Benevento: si lavora per implementare i servizi

“L'incontro è stato costruttivo, abbiamo evidenziato le criticità riscontrate ogni volta che arrivano dei turisti in città”, spiega Petito che parla di difficoltà “a partire dall'arrivo dei pullman” e dunque stabilire dove “queste linee debbano essere accolte. C'è stata voglia di cambiare l'accoglienza. Resta poi la questione info point che al momento è solo uno”.

Accoglienza e strutture ricettive dopo il covid

Ma in vista del prossimo incontro, come detto, si spera di sciogliere anche il nodo dati e strutture ricettive. Tra le proposte è emersa la necessità di “estendere il confronto ad agenzie e strutture ricettive. Il nostro problema – ribadisce – è che non sappiamo il numero delle disponibilità per accogliere turisti, tra hotel e b&b. Dal periodo pre covid ad oggi molti sono stati i cambiamenti, alcuni hotel sono stati chiusi e non conosciamo quanti sono i bed and breakfast. Difficile organizzare un grande evento senza avere questi dati”.