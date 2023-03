Zootecnia, Minicozzi: tre anni molti difficili, ma pronti a rilanciare Parla il presidente dell'associazione allevatori Campania e Molise

Dopo la pandemia, la crisi. Ed ancora: aumenti e rincari. Un percorso in salita per la filiera zootecnica che, però, sembra pronta a rilanciare. Davide Minicozzi, presidente dell'associazione allevatori Campania e Molise parla di “tre anni molto brutti per la zootecnia, dove abbiamo assistito ad aumenti che hanno messo in difficoltà tantissime aziende. Ma in questo momento stiamo pensando a un grande rilancio che vedrà la zootecnica non solo beneventana, ma campana e del Sud Italia protagonista di un'importante manifestazione ad aprile”.

Si guarda al futuro, ad una nuova fase per uno dei comparti che nonostante le difficoltà resta fondamentale per l'economia di molti territori. Ed ecco l'evento di aprile “una vetrina per tantissime razze, dalla marchigiana alla podolica. Ma spazio anche alla pezzata rossa e tanto altro per questo settore”.

Il rilancio della zootenica

La Campania, è noto, resta una delle regioni più ricche del punto di vista della biodiversità. Ma come detto la strada non sembra priva di ostacoli da superare: “Ora assistiamo a degli aumenti per il prezzo del latte ma la carne è molto ferma”, spiega l'esponente sannita dell'associazione che riunisce gli allevatori campani e molisani.

Come detto, però, il tempo appare ormai maturo per immaginare una nuovo percorso: “Stiamo lavorando e immaginando un percorso nuovo – assicura Davide Minicozzi - anche per questo con delle reti d'impresa e cooperative”.