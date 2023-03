Le eccellenze italiane, venerdì un incontro Promosso dalla Confederazione Imprese Italia

"Il marchio Made in Italy è sinonimo di perfezione nei dettagli, ricerca, raffinatezza, eleganza e stile. Il Made in Italy rappresenta l’insieme di tutte le produzioni che hanno come referente l’Italia, esso non rappresenta solo un marchio ma anche un valore dove la creatività si intreccia con le abilità dei produttori italiani che sono riusciti a lanciare sul mercato nazionale ed internazionale, prodotti di alta qualità. Una grande fetta dell’eccellenza italiana è rappresentata dalle PMI del Sud Italia".

La Confederazione Imprese Italia e la sezione di Benevento della Confederazione terrano un incontro, nonché un momento di conoscenza delle realtà imprenditoriali italiane, con una delegazione di senatori, guidata dal Senatore Luca De Carlo, Presidente della 9° Commissione permanente (Industria, Commercio, Turismo Agricoltura ed Agroalimentare).

L’incontro si svolgerà presso la Sala Convegni Piazza IV Novembre della Camera di Commercio di Benevento, il 24 marzo dalle ore 16.30, per approfondire con gli imprenditori e le imprese del territorio le opportunità della produzione italiana, la valorizzazione del made in italy e la diffusione delle eccellenze italiane sui mercati esteri.

Presso la Camera di Commercio di Benevento interverranno, introducendo i lavori, Manlio Marotti, Confederazione Imprese Italia di Benevento; Biagio Cefalo, Presidente della Confederazione Imprese Italia e il Senatore Domenico Matera, Presidente del Comitato per la legislazione del Senato. Successivamente, interverranno Carlos Sorrentino, Segretario Generale della Confederazione Imprese Italia; il Professore Francesco De Simone, docente di economia applicata e statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica dell’Università Federico II di Napoli e il Senatore Luca De Carlo. I lavori saranno moderati dal giornalista Domenico Letizia, rappresentante d’interesse della Confederazione presso la Camera dei Deputati.