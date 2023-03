Delegazione di Confindustria Benevento in visita al Cira Al centro Ricerche Aerospaziali nell'ambito del percorso di Conoscenza, Connessione e Collaborazione

Una delegazione di imprese, coordinate da Confindustria Benevento e guidata da Clementina Donisi Vice Presidente con delega alla Manifattura, Impiantistica e Meccatronica, ha visitato questa mattina il CIRA - Centro Italiano Ricerche Aerospaziali.

Accolte dal presidente del CIRA, Prof. Antonio Blandini, dal Direttore Generale Fabrizio Vecchi, dall’ing Francesco Ferrigno, le imprese hanno avuto modo di conoscere i programmi di sviluppo tecnologici del più importante centro di ricerca riconosciuto sia a livello nazionale che internazionale e hanno gettato le basi per una proficua collaborazione.

Le aziende presenti – Cosmind, Intelligentia, Laer, Mapsat, Mare Engineering, Nashira Hardmetals, OHB Italia, Powerflex, Solidengineering - , di altissimo profilo innovativo, hanno presentato ciascuna la propria realtà imprenditoriale, le innovazioni in atto ed i progetti futuri e creato immediatamente le condizioni affinché si possano avviare sinergie attraverso: partenariati su progetti di ricerca, collaborazioni sulla formazione di figure specializzate, utilizzo delle strutture per il trasferimento tecnologico e test sulle applicazioni.

Il CIRA, infatti, dispone di una esclusiva dotazione di infrastrutture di ricerca in campo aerospaziale, impianti di prova unici e laboratori all'avanguardia utilizzati da enti e industrie di tutto il mondo ed ha sviluppato nel tempo competenze trasversali in grado di supportare la trasformazione tecnologica a cui sono costantemente chiamate le imprese.

Da questo presupposto parte la sfida di Confindustria Benevento che guida ed accompagna i propri associati in un percorso di conoscenza e di approfondimento dei modelli di ricerca presenti che, opportunamente utilizzati, sono in grado di favorire la crescita del tessuto economico del Paese.

“L’incontro si inserisce nell’ambito del percorso di “Conoscenza, Connessione e Collaborazione” fra le aziende di Confindustria Benevento e il territorio e, nello specifico, si è posto l’obiettivo di estendere le attività di collegamento tra le aziende associate alla nostra realtà territoriale ed il CIRA favorendo un maggiore interesse ed una migliore possibilità di instaurare costruttive tematiche di trasferimento tecnologico” ha dichiarato la Vicepresidente Donisi che ha apprezzato la convergenza d’intenti verso tali obiettivi comuni da parte del Presidente Blandini.

“La visita compiuta dalla delegazione di Confindustria Benevento, così come la scelta di inserire il CIRA in questo percorso, ha rappresentato un’importante occasione per conoscere da vicino le capacità di sviluppo tecnologico del comparto industriale di area ma anche per mostrare le nostre infrastrutture e competenze scientifiche, e per evidenziare il ruolo che il Centro intende svolgere per il Paese, a sostegno del comparto aerospaziale, in particolare, ed industriale, in genere”, ha aggiunto il Presidente Blandini.