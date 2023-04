Lavoro, Valle: "Più misure per sostenere fasce deboli" Il segretario della Cgil: “Dopo modifiche al reddito servono strumenti e interventi per il lavoro"

“Aumenta sempre più la forbice tra chi sta bene e chi sta sempre peggio”. Così Luciano Valle, segretario generale della Cgil provinciale di Benevento che sottolinea le difficoltà riscontate anche nel Sannio dovute secondo l'esponente del sindacato anzitutto alla “carenza di lavoro”, quindi evidenzia le modifiche introdotte al “reddito di cittadinanza e la carenza di strumenti”.

Nuove misure a sostegno delle fasce deboli

Ma Valle avverte: “Spesso intendiamo per povertà chi non ha reddito, ma ci sono anche i lavoratori in difficoltà perché si allargata la condizione del lavoro precario. Si è poveri nonostante il lavoro”.

E dunque l'invito ad attivare misure soprattutto a sostegno del lavoro: “Va tutelata la fascia più povera e va eliminato l'elemento precarietà nel mondo del lavoro. Perché ripeto – ribadisce Valle – oggi anche chi lavora a volta non riesce ad arrivare non a fine mese ma già alla terza settimana del mese. E l'abbiamo visto anche rispetto all'ultimo rapporto Caritas. Bisogna dare risposte alla fasce più deboli e promuovere la redistribuzione della ricchezza. Solo così riusciremo a dare risposte immediate”.