Rinnovo contratti in scadenza Asl, soddisfazione Fp Cgil "Traguardo frutto del confronto positivo tra management e parte sindacale"

Nel merito dei rinnovi dei contratti in scadenza alla Asl Benevento interviene la Fp Cgil con il segretario provinciale Domenico Raffa e con Salvatore Pugliese per la struttura di Via Oderisio: "La FP CGIL BN esprime soddisfazione per questo ulteriore risultato raggiunto grazie alla caparbietà e alla tenacia con cui si è cercato, a partire dagli ultimi due anni, di perseguire l’ obiettivo di ottenere una ulteriore proroga dei contratti precari in scadenza presso la ASL Benevento, al fine di ottemperare i criteri normativi che prevedono la stabilizzazione del personale a tempo determinato.

Un traguardo frutto della sinergia scaturita dal positivo confronto tra parte sindacale e management ASL, per tale motivo la FP CGIL BN ha invitato le direzioni generale, sanitaria ed amministrativa dell’ azienda, alla predisposizione degli atti conseguenti, propedeutici alla stabilizzazione di quei lavoratori e quelle lavoratrici che tanto hanno dato alla causa in questi ultimi anni di sacrifici, paure, tribolazioni e incertezza per il futuro.

Auspichiamo che ogni categoria di professionisti possa rientrare, nel tempo, nelle maglie delle disposizioni legislative che promuovono la stabilizzazione dei rapporti lavorativi precari e, al momento, sembrerebbero non esserci ostacoli su tale percorso, anche oltre il 31 dicembre dell’ anno in corso, per cui resteremo vigili e sempre al fianco di coloro che anelano, meritatamente, ad una stabilizzazione che parte dal lavoro, ma che rende stabile l’ intera esistenza".