Ricerca: secondo appuntamento con "Open Innovation" Secondo dei quattro incontri organizzati da Confindustria e Dipartimento Ingegneria Unisannio

La ricerca e l’innovazione giocano un ruolo fondamentale per favorire la transizione energetica.

Fonti alternative per la produzione di energia, edilizia sostenibile, riduzione delle emissioni in atmosfera, non possono prescindere dalle nuove frontiere della tecnologia.

Su questi presupposti si basa il secondo dei quattro incontri itineranti di Open Innovation organizzati da Confindustria Benevento e Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi del Sannio allo scopo di favorire il passaggio dalla ricerca al business.

L’incontro è programmato per domani 4 aprile alle con inizio alle ore 15.00 presso l’Aula del Consiglio – II° Piano Palazzo Bosco Lucarelli, e sarà dedicato alla transizione energetica.

Nel corso dell’incontro sarà approfondito il ruolo dell’innovazione tecnologica quale cardine delle politiche energetiche del prossimo futuro e tassello centrale per favorire la delicata fase della transizione energetica

L’incontro si concluderà con la visita ai laboratori al fine di favorire il matching tra domanda tecnologica e offerta di soluzioni innovative partendo dall’applicazione della ricerca nell’ambito dell’efficientamento energetico.

I Saluti introduttivi saranno affidati a:

Prof Gerardo Canfora (Rettore dell’Università degli Studi del Sannio); Prof. Nicola Fontana (direttore del dipartimento di ingegneria); Arch Mario Ferraro (Presidente ANCE Benevento e vice presidente Confindustria Benevento con delega ai lavori pubblici e all’urbanistica).

La fase successiva sarà dedicata alla presentazione delle aziende e dei gruppi di ricerca coinvolti e si concluderà con la visita ai laboratori.

In particolare saranno visitati:

Il Laboratorio di elettronica,

l’ Edificio H-Zeb (primo edificio a idrogeno in Europa ad usare questa tecnologia)

Test-Room Matrix.

I prossimi incontri saranno incentrati su: Manutenzione predittiva e sistemi di monitoraggio; Trasformazione digitale e cybersicurity.