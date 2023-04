Ance e Unisannio: secondo appuntamento con "Dalla ricerca al Business" Ferraro: "Siamo chiamati a ragionare in chiave green a tutti i livelli per rispettare obiettivi Ue"

Si è tenuto questo pomeriggio il secondo appuntamento del ciclo Dalla ricerca al Business: incontri itineranti di open innovation organizzato da Confindustria Benevento e Unisannio – Dipartimento di ingegneria.

“L’edilizia gioca un ruolo chiave per la transizione energetica e per il futuro del Paese. Siamo chiamati a ragionare in chiave green a tutti i livelli e a portare avanti gli obiettivi di decarboinizzazione imposti dall’Europa. Spiega Mario Ferraro Presidente di Ance Benevento. Per favorire la transizione energetica dovremmo essere in grado di utilizzare tutte le leve che abbiamo a disposizione sapendo di poter contare su tecnologie che consentono di attivare politiche mirate a tutti i livelli. Abbiamo tuttavia bisogno di poter contare su regole chiare e su strumenti capaci di favorire il perseguimento di un “modello sostenibile”.

“Oggi è chiaro che bisogna attuare in fretta la transizione energetica, più tardi arriverà la reazione ai cambiamenti climatici e più drammatiche saranno le conseguenze per l’umanità – dichiara il Rettore dell’Ateneo sannita -. Il contributo degli attori, dai ricercatori al sistema produttivo, è improrogabile. Il trasferimento tecnologico gioca un ruolo fondamentale nell’indirizzare in maniera efficace le politiche energetiche, per tale ragione UNISANNIO è sempre al fianco di CONFINDUSTRIA nelle iniziative di formazione e confronto”.

A moderare i lavori il Direttore di confindustria Benevento Anna Pezza.

“Il nostro Dipartimento di Ingegneria – spiega il direttore Nicola Fontana - svolge da anni attività di ricerca e sviluppo di tecnologie, metodologie, materiali, processi nei settori delle fonti di energia rinnovabili. L’obiettivo strategico consiste nel contribuire a potenziare l’utilizzo delle fonti rinnovabili e nel contempo ridurre le emissioni e la dipendenza energetica dalle fonti fossili”.

Su questi presupposti si è strutturato il secondo dei quattro incontri itineranti Open Innovation organizzati da Confindustria Benevento e Dipartimento di Ingegneria.

La fase successiva è stata dedicata alla presentazione delle aziende e dei gruppi di ricerca coinvolti e si è conclusa con la visita ai laboratori.

Per le aziende sono intervenuti:

Felice Pepe – azienda Fare Energia

Mario Piacenza – Ficomirrors Italia srl

Vito Campagnuolo – Nashira Hardmewtals srl

Liliana Varricchio – Pietro Varricchio – Imeva spa

Vasco Zollo – Demax srl

Mauro Fontana – Powerflex srl

I gruppi di ricerca sono stati introdotti dal direttore del DING prof. Nicola Fontana

- Gruppo di Sistemi Elettrici per l'Energia;

- Gruppo di Fisica Tecnica Industriale e Ambientale;

- Gruppo di Elettrotecnica.

I laboratori presentati sono:

Il Laboratorio di elettrotecnica;,

l’ Edificio H-Zeb (primo edificio a idrogeno in Europa ad usare questa tecnologia)

Test-Room Matrix.