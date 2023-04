Nel Sannio il lavoro c'è, ma le aziende non trovano lavoratori E' il dato che emerge dai report di Excelsior Unioncamere

Il lavoro c'è, ma è difficile trovare lavoratori. E' il quadro che emerge per la provincia di Benevento da tutti i bollettini di Unioncamere Excelsior sulle opportunità occupazione.

La “difficoltà di reperimento” dei lavoratori per le aziende infatti nel Sannio è una realtà atavica: prendendo in esame, ad esempio, solo il bollettino 2022 emerge che su 16250 entrate previste e un 55 per cento di aziende del tessuto economico sannita pronte ad assumere personale nel 38 per cento dei casi incontreranno difficoltà a trovare il profilo ricercato.



Una percentuale che è salita di 10 punti rispetto al 2021.

Le difficoltà maggiori le aziende le incontreranno nella ricerca di dirigenti, professionisti nel campo intellettuale o scientifico o in generale personale con elevata specializzazione: il 51,2 per cento delle imprese che cercano un professionista del genere avrà difficoltà

Poi c'è tutto il comparto delle professioni tecniche: il 49,2 per cento avrà difficoltà a trovare operatori di questo tipo, idem per gli operai specializzati (47,7 per cento di difficoltà di reperimento), Conduttori di impianti e operai di macchinari fissi e mobili (46,0) per scendere al 27 per cento di difficoltà nel reperimenti di professionisti qualificati nelle attività commerciali e nei servizi.



Difficoltà di reperimento che si sostanziano in particolare nella mancanza di candidati (21,6 per cento), nella preparazione inadeguata dei candidati (12,6) e in altri motivi (4 per cento).

Una percentuale, quella del 38 per cento su base annua del 2022 che è cresciuta al 44 per cento nei primi cinque mesi del 2023.