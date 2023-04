Monteforte: "Sede Confindustria? Giornata storica: darà lustro all'associazione" Il vicepresidente sul trend positivo degli associati: "Industria sannita merita considerazione"

“Una giornata storica, memorabile: Confindustria Benevento è l'unica organizzazione provinciale della Campania che non ha una sede propria”. Così Claudio Monteforte, Vicepresidente di Confindustria, commenta la decisione dell'ultima assemblea generale dell'associazione di avviare le procedure d'acquisto di una sede di proprietà. “Abbiamo fatto un bel lavoro soprattutto grazie alla determinazione del presidente Vigorito: sono state gettate le fondamenta per acquistare parte dell'immobile dell'ex Banca d'Italia in Piazza Risorgimento, per dare lustro, rappresentatività e personalità a Confindustria Benevento, e come dice il presidente Vigorito sarà la casa di tutti gli associati”.

E Monteforte nel merito commenta: “Dobbiamo ritenerci fortunati: avremo rappresentanza forte così”. Trend positivo poi per gli associati, con il vice presidente che ha spiegato: “Oggi è stato ribadito che solo gli associati di Confindustria Benevento hanno fatturato intorno al miliardo e mezzo, dunque nonostante numerose contingenze negative l'industria beneventana lavora, è viva ed è meritevole di attenzione e rispetto”.