Asi. Barone: Nuova azienda nel Sannio consentirà l'assunzione di 300 lavoratori L'azienda produrrà nell’area Zes di Ponte Valentino pannelli fotovoltaici e batterie di accumulo

“Presenteremo l’investimento SoliTek a Benevento con il sindaco Mastella mercoledì pomeriggio a Palazzo Mosti”. Ad annunciarlo Luigi Barone, presidente dell’Asi sannita. “Ringrazio quanti hanno reso possibile il raggiungimento di questo obiettivo, non era scontato che il gruppo lituano BOD scegliesse Benevento, c’erano anche altre opzioni ma alla fine la sinergia istituzionale e la vocazione territoriale ha prevalso”, prosegue il numero uno dell’Asi che aggiunge: “E’ un progetto importante per Benevento ed il Sannio, l’iniziativa costerà all’azienda circa 50 milioni ed è stata finanziata, in parte, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso il Contratto di Sviluppo a valere sulle risorse del Pnrr – Misura M2C2 – Investimento 5.1 ‘Rinnovabili e Batterie’”.

La SoliTek produrrà nell’area Zes di Ponte Valentino pannelli fotovoltaici e batterie di accumulo e relativo recupero per il riutilizzo, con un opificio che sarà green. “La ricaduta occupazionale per il territorio sarà molto importante. A regime la SoliTek, come da piano industriale, assumerà oltre trecento dipendenti, collocandosi tra le prime aziende per numero di assunti nel Sannio”, prosegue il presidente Barone. All’evento parteciperanno l’ambasciatrice della Repubblica Lituana in Italia Dalia Kreiviené, l’assessore regionale al Lavoro e alle Attività Produttive Antonio Marchiello, il presidente del gruppo BOD e presidente degli industriali lituani Vidmantas Janulevicius, il segretario generale della Camera di Commercio Italo-Lituana Ugo Meucci e il consulente della SoliTek Industry Mario Ceccarelli.

“Abbiamo invitato anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso che ha molto creduto in questa iniziativa tanto da citarla come esempio positivo nel recente incontro avuto con la ministra dell’Economia e dell’Innovazione Lituana”, afferma ancora il presidente dell’Asi Barone che conclude: “Benevento continua ad attestarsi quale realtà molto attrattiva per nuovi ed importanti investimenti. Dal 2019 ad oggi, malgrado il Covid, soltanto a Ponte Valentino contiamo circa 20 nuove aziende tra insediate e da insediarsi, con importanti ricadute occupazionali. È abbastanza evidente, quindi, che con Mastella alla guida della Città c’è stato un netto e positivo cambio di passo rispetto al passato, con un forte appeal di investimenti da fuori provincia”.