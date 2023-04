Agriturismi completamente sold out: "Ora puntare a turismo durevole" Masiello: "Segnale straordinario: puntare a un grande progetto che punti su territorio"

Dopo gli anni della pandemia agriturismi completamente sold out nelle aree interne: tantissimi gli avventori che, a prescindere dal freddo e dal meteo inclemente hanno scelto paesaggi incontaminati, buon cibo e buon vino, con il presidente regionale Coldiretti, Gennarino Masiello che spiega: “Giornate straordinarie, non solo dal punto di vista del lavoro che gli agriturismi hanno messo in campo ma anche dal punto di vista delle relazioni, il tornare alla normalità, il vivere questi momenti con un gran sorriso e con la possibilità di relazionarsi”.

Un segnale importante dunque anche in chiave futura: puntare su un turismo esperienzale e su un'offerta che punta su ambiente ed enogastronomia è la strada giusta: “E' una grande leva di sviluppo quella che punta all'agricoltura, all'agroalimentare e al territorio nel suo insieme. Le aree interne erano viste un po' come l'osso della regione e invece penso si possa puntare a un grande percorso di crescita e invertire anche il trend. Oggi abbiamo bisogno di un turismo che non sia di massa, ma durevole e le aree interne si prestano a questo discorso di crescita. Un turismo legato all'enogastronomia, al bel territorio, al bel paesaggio e alla possibilità di costruire una proposta turistica legata anche allo sport e ad attività difficilmente realizzabili sulla fascia costierea”.