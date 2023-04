Camera Commercio Irpinia Sannio, De Luca: "Dobbiamo imparare a litigare di meno" Il Governatore: "Mi auguro ora rappresentanza autorevole: enti camerali importanti per economia"

Una bacchettata, ma soprattutto l'auspicio che finalmente si possa partire con una politica economica incisiva per i territori, dopo lo stato d'impasse durato oltre sei mesi e la rassicurazione che la Regione Campania questi processi li seguirà da vicino, accompagnandoli. E' quanto dichiarato ieri dal Governatore della Campania Vincenzo De Luca in visita a Benevento a propoisito della Camera di Commercio Irpinia Sannio, all'indomani del decreto di commissariamento che ha firmato, nominando Girolamo pettrone per gestire la nuova fase di transizione che porterà a votare il bilancio e ad eleggere il nuovo consiglio camerale: "Mi auguro ovviamente che ci sia una rappresentanza autorevole, condivisa: in tante parti del sud dobbiamo imparare a litigare di meno ed essere più uniti almeno per quel che riguarda la gestione dell'economia. Noi come Regione sosterremo i processi unitari: daremo una mano perché si chiuda al più presto questa vicenda in maniera serena ed equilibrata perché abbiamo bisogno anche delle Camere di Commercio per dare slancio alla nostra economia".