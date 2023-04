Le famiglie nelle scuole a Benevento: "Verifiche sulle case popolari" "Bene gli alloggi a Capodimonte, ma verificare anche requisiti di chi ha case assegnate"

“Noi viviamo ancora in una scuola, e siamo stufi”. E' il grido d'allarme di una delle famiglie che ormai da anni sono alloggiate in un ex edificio scolastico a Benevento, in attesa di vedersi assegnare una casa popolare. E' atteso lo sblocco della vicenda relativa agli alloggi Erp di Capodimonte, con la risoluzione della questione elettrica si andranno a soddisfare 52 famiglie, ma l'emergenza abitativa è forte, e infatti la famiglia promotrice dell'appello chiede: “Benissimo gli alloggi di Capodimonte, ma andrebbe condotta anche una verifica sul resto delle case popolari, per verificare se chi ci vive ha ancora i requisiti, se ci sono occupazioni abusive, se ci sono case vuote, perché l'emergenza abitativa c'è ancora e non è giusto continuare a vivere nelle scuole”.