Cgil Fp: "Stabilizzazioni Asl: estremamente soddisfatti" "Un grazie al management: erogazione di servizi passa dal lavoro dei professionisti"

Anche la Cgil Fp, con il segretario provinciale Domenico Raffa e con Salvatore Pugliese per l'Asl esulta per le stabilizzazioni all'interno dell'azienda sanitaria locale: "Accogliamo con estrema soddisfazione l’ ultimo provvedimento della ASL Benevento con cui prosegue la selezione interna di personale precario che ha raggiunto i requisiti per ottenere la stabilizzazione dei contratti di lavoro precari, più volte prorogati. E’ questo il frutto di una battaglia sindacale che la Fp Cgil ha strenuamente voluto e sostenuto nel tempo, e come spesso accade, la lotta per i diritti, quando seriamente impostata in maniera convinta, porta a dei risultati. Ringraziamo naturalmente il management dell’ Azienda Sanitaria, che ha profuso il proprio impegno con responsabilità, ben sapendo che l’ erogazione dei servizi di qualità offerti all’ utenza, passa necessariamente attraverso il lavoro costante di professionisti, molti dei quali giovani, a cui bisogna garantire un percorso di crescita anziché una barriera temporale che destabilizza gli animi e, di conseguenza, il livello e la quantità di prestazioni che la cittadinanza richiede in maniera sempre crescente, considerato anche l’ innalzamento della soglia di età che accomuna i cittadini della nostra Provincia. Il lavoro della Fp Cgil però non si ferma qui, poiché rimangono ancora in sospeso altri lavoratori e altre lavoratrici per i quali non ci stancheremo di mettere in piedi misure di accompagnamento alla stabilizzazione dei loro contratti, perché nessuno debba sentirsi lasciato solo".