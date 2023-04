Sicurezza sul lavoro, celebrata la Giornata mondiale: "Infortuni in aumento" In piazza Roma l'evento promosso dal Cfs con esperti, associazioni e scuole

Ridurre gli infortunati puntando sulla formazione e le nuove tecnologie. Anche Benevento ha celebrato questa mattina la Giornata mondiale della Sicurezza sul Lavoro, con un evento nella centralissima piazza Roma. Iniziativa promossa dal Centro Formazione e Sicurezza della Provincia di Benevento con esperti, associazioni di categoria e scuole. “Sicurezza e salute nell’era digitale, innovare per proteggere i lavoratori”, il tema al centro del focus.

I dati nella provincia di Benevento

E' stata dunque l'occasione per analizzare i dati registrati nella provincia sannita: “La provincia di Benevento – ha spiegato Anna Villanova, responsabile sede Inail Benevento - deve segnalare un aumento importante di infortuni rispetto allo scorso anno, oltre mille e quattrocento, ma bisogna tener conto che questo dato è condizionato molto dal numero degli infortuni da covid. In relazione al settore delle costruzioni registriamo un aumento di quasi il cento per cento seppur con numeri limitati: abbiamo 64 infortuni denunciati nel 2022 contro un numero di circa la metà nel 2021. Ma siamo in una fase particolare di lavori. Per questo è importante fare formazione, informazione e attraverso il camper della sicurezza e questa giornata contiamo proprio di fare questo. Impiegare ore in sicurezza conviene", il messaggio lanciato in occasione dell'evento.

Formazione e cultura della prevenzione

Di qui l'importanza di celebrare la giornata mondiale istituita nel 2003, ma anche e soprattutto di proseguire nel corso di sensibilizzare messo in campo: "Sono momenti di divulgazione di tutto il lavoro fatto e delle attività in campo per aumentare la consapevolezza", ha spiegato Fulvio Pirchio, vicepresidente Cfs Benevento.

Ed ecco la scelta di realizzare in piazza Roma l'iniziativa: "Siamo venuti in piazza per essere insieme alle persone – ha evidenziato Albano Della Porta, presidente Csf – perché la sicurezza non rigurda solo il lavoro edile o quello agricolo ma riguarda tutti i settori. Fare sirurezza è un bene per tutti sia il datore di lavoro sia per i lavoratori e ci sono tante opportunità in tal senso".

Fare sinergia per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro

"Sulla sicurezza è necessario fare sinergia", ha invece ribadito l'assessore ai Lavori pubblici del comune di Benevento, Mario Pasquariello: "Solo così ritengo di possa garantire una miglior sicurezza sui luoghi di lavoro che poi è anche indice di competitità e di produttività delle nostre imprese".

Ance, Ferraro: fare formazione sui cantieri

"Il tema della sicurezza è complesso. Le associazioni di categoria insieme ai sindacati lavorano per sensibilizzare su questo tema. È chiaro – ha precisato Mario Ferraro, presidente Ance di Benevento - che con l'aumento dei cantieri diventa fisiologico un aumento degli infortuni. Bisogna cambiare il modello della formazione, bisogna fare formazione sui cantieri perchè molto più efficace".