Edilizia, Ferraro: servono tecnici e operai specializzati, puntare su formazione Con Pnrr e superbonus aumentano esigenze del settore

“Situazione in leggero miglioramento, ma bisogna puntare sulla formazione per rispondere alle nuove richieste del settore”. A ribadirlo il presidente Ance di Benevento, Mario Ferraro.

Dai lavori per il superbonus agli interventi previsti nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza, infatti, nell'edilizia si conferma in crescita la richiesta di tecnici e operai specializzati. “Operai specializzati per il nostro settore vengono richiesti sempre di più”, commenta l'esponente dei costruttori sanniti. Di qui l'impegno di Ance Benevento che ha avviato un percorso che coinvolge scuole e università, che rivolge attenzione alla formazione dei professionisti del futuro. Sempre nel corso di quest'anno, si ricorderà, sono stati diversi anche gli open day promossi negli istituti professionali della provincia di Benevento proprio dall'associazione costruttori.

Pnrr e superbonus: 300mila lavoratori richiesti

“Secondo le stime sono circa 300mila i lavoratori richiesti nel nostro Paese”, ricorda l'esponente dei costruttori evidenziando “l'aumento dei cantieri per le opere del Pnrr, dove la metà dei fondi sono destinati all'edilizia e la riapertura del superbonus. Questo ha fatto in modo da richiedere ulteriori operai”.

Ma per il superbonus il presidente Ferraro precisa: “C'è stata un'apertura per i crediti 2022, alcune piattaforme hanno iniziato ad aprire, ma resta da sciogliere il nodo della flessibilità dei crediti incagliati”.