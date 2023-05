Agriturismi nel Sannio: dati confortanti, tanti scelgono buon cibo e tradizioni Il presidente Coldiretti, Masiello: “Per il settore pesa scarsa programmazione”

Nonostante il maltempo per le aziende agrituristiche il ponte del primo maggio si conferma, come sempre, un appuntamento importante. Il clima incerto non ferma la voglia di uscire e di trascorre una giornata all'aria aperta gustando le eccellenze enogastronomiche locali. E il presidente Coldiretti, Gennarino Masiello parla oggi di “dati confortanti, importanti, ci sono state delle prenotazioni e le famiglie preferiscono uscire e vivere questo giorno di festa insieme ai propri familiari all'insegna del buon cibo, delle tradizioni e del paesaggio”.

E se i rincari sembrano pesare meno rispetto ai mesi scorsi, l'esponente dell'associazione chiede ora maggiore programmazione per il settore: “In calo costo dell'energia e di alcuni prodotti e mezzi tecnici in agricoltura comincia a pesare però una scarsa programmazione”.

Pertanto appare difficile recuperare nonostante i buoni risultati per le aziende agricole che hanno puntato sulla multifunzionalità, facendo dell'accoglienza uno dei punti di forza delle stesse aziende:

“Difficile in queste giornate recuperare – spiega Masiello - ormai si è orientati e strutturati su un servizio sempre molto più efficiente, di grande qualità, ma anche con dei costi molto contenuti”.