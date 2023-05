Pnrr, Benevento è la provincia che ha intercettato più fondi in Italia In rapporto alla popolazione, con 3mila euro pro capite

Arriva anche la conferma de Il Sole 24 Ore riguardo l'ottima performance del Sannio sul fronte Pnrr. Già nei giorni scorsi Ottopagine.it elaborando i dati relativi ai progetti già approvati aveva evidenziato come gli enti della provincia di Benevento a partire dal Comune capoluogo, al netto delle innumerevoli difficoltà abbiano fatto un ottimo lavoro sui progetti. Ottenendo più finanziamenti rispetto ad altre province di pari livello e anche più grandi.



Conferma arriva dal Sole 24 Ore che in uno studio pubblicato sull'edizione odierna del quotidiano della Confidustria evidenzia come il Sannio sia la provincia italiana che ha ottenuto in assoluto il record di finanziamenti pro capite. Nel dettaglio: la provincia di Benevento ha presentato in totale 1346 progetti (quelli già finanziati sono circa la metà), per un totale di 763 milioni di euro di finanziamenti. In pratica si tratta di 2909 euro per cittadino: in nessuna provincia in Italia c'è una concentrazione tale. Naturalmente in tal proposito bisogna tenere in conto le dimensioni demografiche di Benevento, per fare un esempio Verona è terza pur avendo presentato progetti per 2,5 miliardi, ma la provincia di Verona ha quasi un milione di abitanti, quattro volte quelli del Sannio per intenderci.



Ciò naturalmente non cancella di un millimetro lo sforzo dei comuni del Sannio, a partire da quello Capoluogo che già si è visto approvare e finanziare 100 progetti al netto di difficoltà ben note in particolare sul fronte del personale, ma in questo caso prezioso è stato il ruolo di istituzioni territoriali come l'Università del Sannio.

Sul fronte dei progetti si ricorderà che molti progetti riguardano la digitalizzazione della pubblica amministrazione e tanti comuni hanno puntato sul rinnovo delle infrastrutture scolastiche, a partire dagli asili nido. Ampio spazio anche per la sanità con 11 case di comunità finanziate, 10 iCot (le centrali operative territoriali), 5 ospedali di comunità 1 progetto per la sicurezza ospedaliera.