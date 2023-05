Primo maggio dedicato alla storia e alle nuove sfide Evento di approfondimento in vista delle celebrazioni per gli ottant'anni dalla fondazione

La sede questo pomeriggio è rimasta aperta anche se la consueta manifestazione è stata rinviata a sabato, causa del maltempo. Ma la Cgil ha voluto comunque celebrare il primo maggio proponendo un approfondimento sulla storia del sindacato. Un evento che precede le iniziative promosse in occasione degli ottant'anni dalla fondazione dell'allora Camera del Lavoro e che prenderanno il via questa settimana e proseguiranno fino al prossimo anno quando, si ricorderà, è stato annunciato l'arrivo del leader Landini.

Dalla conquiste delle otto ore agli studi sulla storia del sindacato a Benevento

Come detto, pertanto, oggi spazio alla storia. Ed ecco che è stato possibile ritrovare un lavoro realizzato dal professor Amerigo Ciervo e dagli studenti del 'Giannone': “E' un lavoro che facemmo nell'anno scolastico 2000-2001 lavorando sui verbali della fondazione e poi dei primi anni della storia della Cgil a Benevento”. Un approfondimento proposto proprio in vista degli ottant'anni dalla fondazione.

E da Giuseppe Vassallo il monito sull'importanza di celebrare questa festa: “E' una delle tre feste nazionali che vanno ricordate ogni anno e sempre con maggiore forza insieme al 25 aprile e al 2 giugno. E noi la organizziamo proprio come festa, anche se come momento di ragionamento su quello che è stato: nata come lotta per la conquista delle otto ore lavorative, adesso non è più così ma i temi ci sono e sono ancora molto importanti”.

Lavoro e le nuove misure

L'occasione, dunque, per discutere anche delle misure varate nelle scorse ore dal Governo, a partire dal taglio del cuneo fiscale. “Non siamo certo contrari al taglio del cuneo fiscale – spiega il segretario provinciale, Luciano Valle – è una battaglia che ci vede impegnati da molti anni, ma serve un taglio di natura strutturale. Noi continuiamo la mobilitazione unitaria verso la piattaforma, che riguarda temi come il fisco, il welfare, la sanità. Ma anche welfare e la riforma degli ammortizzatori sociali. Il 20 pertanto saremo impegnati a Napoli e dalla provincia di Benevento partiranno circa dieci pullman”.