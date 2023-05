Rilancio settore agricolo aree interne, protocollo d'intesa con Coldiretti Ad annunciarlo i consiglieri regionali Erasmo Mortaruolo e Luigi Abbate

"E' stato approvato, ieri mattina, in III Commissione speciale Aree interne, un importante Protocollo d’Intesa con Coldiretti Campania. L'obiettivo è quello di condividere strategie per lo sviluppo delle aziende agricole localizzate nei territori delle Aree interne, nonché le attività di orientamento delle politiche regionali nell’ambito dei programmi europei di contribuzione relativi alla politica agricola comune". A dichiararlo i consiglieri regionali Erasmo Mortaruolo e Luigi Abbate.

"Un'intesa - spiegano - che consentirà la nascita di nuova occupazionalità, puntando su uno dei settori principali della nostra regione. Un'azione che mira anche a ridurre il declino demografico, piaga che colpisce soprattutto le zone in questione. Siamo molto soddisfatti – concludono gli esponenti sanniti – dell'importante iniziativa portata avanti e per la grande valenza espressa. Un accordo, dunque, che punta a valorizzare anche e soprattutto le eccellenze sannite, bene da tutelare e promuovere".